В Югре запретили бесплатно выдавать землю для ИЖС супругам, один из которых не имеет гражданства России

Депутаты думы Югры запретили бесплатно выделять землю под строительство частных домов югорчанам, которые состоят в браке с супругом, не имеющим гражданства России или являющимся подданным другой страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, бесплатный участок супруги смогут получить только в том случае, если тот из них, кто по тем или иным причинам не был россиянином, получит паспорт РФ.

Новации вызвали бурную дискуссию. В частности, фракции КПРФ не понравилось то, что один из супругов, который много лет мог стоять в очереди на получение участка, "выпадет" из нее только потому, что его "половинка" не стала россиянином официально. Хотя это может быть, к примеру, в прошлом – гражданин СССР, а теперь – независимого государства.

В округе – 9,5 тыс. семей, претендующих на получение земли, из них 7 тыс. имеют троих и более детей. В первом и втором чтениях закон принят 35 голосами за и трех против.