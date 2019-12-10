26 Сентября 2020
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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Марк Курцер назвал "чрезмерной мерой" арест бывшей заведующей 27-го роддома

Ситуацию с 27-м московским роддомом, руководство которого было уволено, а на заведующую завели уголовное дело, прокомментировал создатель крупнейшей в России частной сети роддомов Марк Курцер. Врач считает, что двухмесячный арест Марины Сармосян – "мера чрезмерная".

Напомним, после жалоб пациенток филиала родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27), получивших широкий общественный резонанс, московский департамент здравоохранения уволил заведующую роддомом Марину Сармосян и всех заведующих отделениями больницы. На Сармосян завели уголовное дело по статье "халатность" и арестовали до 6 февраля. На ее место назначили возглавлявшую ранее роддом ГКБ им. С.П. Боткина. Елену Семейкину.

"Ситуация с 27 родильным домом не благополучная. Безусловно, все произошедшее требует тщательной проверки. Но на наш взгляд мера пресечения, принятая в отношении руководителя родильного дома, является чрезмерной, - пишет Курцер в Instagram. - Каждые роды сопровождаются риском для новорожденного. Что касается кесарева сечения, то для акушера-гинеколога иногда проще прооперировать, чем терпеливо вести роды через естественные родовые пути. Все нужно очень тщательно оценить, прежде чем принимать решение!".

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Марк Курцер назвал "чрезмерной мерой" арест бывшей заведующей 27-го роддома

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Теги: марина сармосян, марк курцер, 27 роддом



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