Депутаты думы Югры снизили ставку налога на прибыль организаций

Депутаты думы Югры снизили налог на прибыль организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ "расширяет перечень мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе". Будет снижена ставка налога на прибыль организаций, что позволит направить средства на развитие.

"Закон нужный, однако решения о том, какие организации включать в соответствующий реестр, принимает Фонд развития Югры. Надеюсь, этот список будет шире, чем тот, что был предоставлен нам раньше, потому что там оказались не соответствующие заявленным требованиям организации", - сказал депутат от ЛДПР Виктор Сысун.

Напомним, на ноябрьском заседании при принятии бюджета Югры депутаты поспорили о льготах для нефтяников.