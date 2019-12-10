26 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

Депутаты думы Югры снизили ставку налога на прибыль организаций

Депутаты думы Югры снизили налог на прибыль организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ "расширяет перечень мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в автономном округе". Будет снижена ставка налога на прибыль организаций, что позволит направить средства на развитие.

"Закон нужный, однако решения о том, какие организации включать в соответствующий реестр, принимает Фонд развития Югры. Надеюсь, этот список будет шире, чем тот, что был предоставлен нам раньше, потому что там оказались не соответствующие заявленным требованиям организации", - сказал депутат от ЛДПР Виктор Сысун.

Напомним, на ноябрьском заседании при принятии бюджета Югры депутаты поспорили о льготах для нефтяников.

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Депутаты думы Югры снизили ставку налога на прибыль организаций

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Теги: налог на прибыль организаций, дума Югры



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