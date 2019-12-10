26 Сентября 2020
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Политика В России Москва
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Сергей Собянин может возглавить московское отделение ЕР

Мэр Москвы Сергей Собянин может также возглавить городское отделение партии "Единая Россия". Пока что эту должность занимает Андрей Метельский – бывший глава фракции ЕР в Мосгордуме, оставшийся после недавних выборов без депутатского мандата.
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"Коммерсант" сообщает, что нынешнее назначение может состояться, как продолжение уже ведущейся политики, в ходе которой региональные отделения партии возглавили тринадцать губернаторов.

Такая система якобы призвана усилить административный ресурс после сложного для "партии власти" года.

В руководстве "Единой России" пока не спешат подтверждать эту информацию, поскольку Собянин и так занимает высокий пост в бюро высшего совета.

Напомним, Сергей Собянин недавно заявил, что не собирается занимать пост мэра Москвы дольше, чем его предшественник Юрий Лужков, руководивший столицей 18 лет. К настоящему времени Собянин находится на должности градоначальника только половину этого срока.

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СМИ: Сергей Собянин может возглавить московское отделение ЕР

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Теги: Собянин, Москва, ЕР



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