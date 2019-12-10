СМИ: Сергей Собянин может возглавить московское отделение ЕР

Мэр Москвы Сергей Собянин может также возглавить городское отделение партии "Единая Россия". Пока что эту должность занимает Андрей Метельский – бывший глава фракции ЕР в Мосгордуме, оставшийся после недавних выборов без депутатского мандата.

"Коммерсант" сообщает, что нынешнее назначение может состояться, как продолжение уже ведущейся политики, в ходе которой региональные отделения партии возглавили тринадцать губернаторов.

Такая система якобы призвана усилить административный ресурс после сложного для "партии власти" года.

В руководстве "Единой России" пока не спешат подтверждать эту информацию, поскольку Собянин и так занимает высокий пост в бюро высшего совета.

Напомним, Сергей Собянин недавно заявил, что не собирается занимать пост мэра Москвы дольше, чем его предшественник Юрий Лужков, руководивший столицей 18 лет. К настоящему времени Собянин находится на должности градоначальника только половину этого срока.