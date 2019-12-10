"Средней руки блогер": "Мисс Россия" Виктория Лопырева обвинила в травле Ксению Собчак

Очередной светский (хотя точнее было бы сказать полусветский) скандал разгорается в столице. Холодная война перешла в разряд открытых боевых действий. Главные действующие лица – "Мисс Россия 2003" Виктория Лопырева и телеведущая Ксения Собчак.

Предыстория такова: Лопырева в прошлом году зачала ребенка от женатого мужчины. Им оказался Игорь Булатов, а женой его являлась дочь Самвела Карапетяна, совладельца одного из крупнейших в России строительно-девелоперского холдинга "Ташир". Булатов занимал в холдинге не последнее место благодаря тестю. Пикантность ситуации состояла в том, что одновременно с Лопыревой была беременна и законная супруга Булатова, с которой "миска" водила приятельские отношения. Когда "лав-стори" Лопыревой стала публичным достоянием, Татевик Карапетян с Булатовым развелась. А на днях стало известно о свадьбе Лопыревой и Булатова, в связи с чем их кейс начали обсуждать с новой силой.

Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Она процитировала telegram-канал "Антиглянец", написавший, что Виктория бросит Булатова, как только его финансовые дела совсем испортятся (а они испортятся, утверждает канал, поскольку денег у героя-любовника без богатой жены не стало). Телеведущая добавила: "Почему-то Вику все шеймят за отбитого у подруги мужа, а на самом деле шеймить нужно за совсем другое, оказывается. Я кстати тоже считаю, что как только деньги бывших богатых родственников потратятся Вика вернется на рынок тех, кто в вечном поиске" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

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Бывшая девушка Федора Смолова в долгу не осталась. Вот что Лопырева пишет в Instagram: "Я Собчак, как человека, не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а ещё я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров - подло и стремно. Я ни разу не святая, тоже , как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи".

"Маниакальное упорство, с которым конферансье и средней руки блогер Собчак пытается взаимодействовать со мной в личных SMS и в информационном пространстве, выглядит забавно, но у каждого, как говорится, свои тараканы, - пишет Вика. Она утверждает, что против ее с Булатовым пары развернута информационная война.