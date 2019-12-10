"Мы можем гордиться трудовыми подвигами". Спикер думы Югры поздравил округ с 89-летием

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков на заседании окружного парламента поздравил округ с 89-летием, передает корреспондент Накануне.RU.

"Можем гордиться своей историей, трудовыми подвигами. В своей работе мы смотрим на годы вперед", - сказал Хохряков.

Напомним, 10 декабря 1930 года ВЦИК СССР принял постановление "Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера". В составе Уральской области появились Остяко-Вогульский национальный (впоследствии - Ханты-Мансийский) и Ямальский (Ненецкий) округа.

Ханты-Мансийский национальный округ получил статус автономного в 1977 г., в 1993 г. регион получил статус полноправного субъекта Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841 Ханты-Мансийский автономный округ переименован в Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.