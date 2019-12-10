26 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале экс-акушера судят за смерть молодой роженицы

На Среднем Урале начался суд над бывшей акушером-гинекологом районной больницы. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности молодой роженице.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в феврале этого года девушка лежала в Нижнесергинской центральной районной больнице в связи с родами, но после них скончалась от шока, вызванного кровопотерей. Следователями был допрошен медицинский персонал и родственники умершей, внимательно изучена медицинская документация и должностные инструкции, а также проведены необходимые экспертизы.

Одна из них подтвердила дефект оказания медицинской помощи акушером-гинекологом и доказала прямую причинно-следственную связь между этим дефектом и наступлением смерти роженицы. Сейчас дело поступило в Нижнесергинский районный суд, который уже приступил к его рассмотрению.

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На Среднем Урале экс-акушера судят за смерть молодой роженицы

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Теги: акушер, роженица, смерть, суд



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