На Среднем Урале экс-акушера судят за смерть молодой роженицы

На Среднем Урале начался суд над бывшей акушером-гинекологом районной больницы. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности молодой роженице.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в феврале этого года девушка лежала в Нижнесергинской центральной районной больнице в связи с родами, но после них скончалась от шока, вызванного кровопотерей. Следователями был допрошен медицинский персонал и родственники умершей, внимательно изучена медицинская документация и должностные инструкции, а также проведены необходимые экспертизы.

Одна из них подтвердила дефект оказания медицинской помощи акушером-гинекологом и доказала прямую причинно-следственную связь между этим дефектом и наступлением смерти роженицы. Сейчас дело поступило в Нижнесергинский районный суд, который уже приступил к его рассмотрению.