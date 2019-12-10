26 Сентября 2020
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учительница снежана денисовна наша раша (2010) |

Школьные поборы: учителя казанской гимназии отдохнули в Эмиратах за счет родителей

Шокирующие результаты прокурорской проверки были оглашены в Казани на заседании антикоррупционной комиссии правительства Татарстана.

Выяснилось, что в одной из элитных городских гимназий собранные под предлогом добровольной помощи деньги использовались на корпоративный отдых педагогов. "Причем речь идет не о каких-нибудь санаториях или базах отдыха в том же Поволжье, а об отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это обошлось в полмиллиона рублей", - пишет "Комсомольская правда в Казани". Издание утверждает, что собранных с родителей денег хватило на ежемесячные премии в размере от 100 до 200 тыс. руб. для директора заведения и его замов.

За гимназию попытался вступиться мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, заграничная поездка учителей была согласована с городским управлением образования как поощрение за успехи в международных олимпиадах, да и не все деньги на это были потрачены из средств родительского комитета - педагоги тоже заплатили из своего кармана.

Но мэра Казани тут же одернул президент Татарстана Рустам Минниханов: "На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, то они должны отдыхать за свой счет".

А прокурор республики Илдус Нафиков продолжил перечислять местные образовательные учреждения, где надзорное ведомство выявило бесконтрольную трату денег, собранных с родителей учеников в качестве "добровольных пожертвований". Всего в списке 37 школ.

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Школьные поборы: учителя казанской гимназии отдохнули в Эмиратах за счет родителей

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Теги: школьные поборы, родительский комитет, пожертвования



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