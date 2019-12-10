Синоптики: россиян ждут температурные аномалии

В большинстве регионов России в ближайшие дни будет наблюдаться температура выше нормы.

Больше всего потеплеет в Сибири - на 15-17 градусов выше обычного. Также температура выше нормы ожидается в Москве, на европейской территории страны, на Урале и в других регионах.

По словам синоптиков, это связано с тем, что воздушные массы с Атлантики не просто пересекают Западную Европу, Восточную Европу, но и Урал, что бывает редко, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге в ближайшие дни наступит кратковременная оттепель. Пришедший на Урал атлантический воздух будет способствовать теплой погоде до середины недели, но затем наступит похолодание.

Так, по данным синоптиков, 9-11 декабря в уральской столице будет около нуля: самым теплым днем станет понедельник, когда температура воздуха поднимется до плюс 1-3 градусов. Но уже с четверга начнет постепенно холодать: сначала до минус 7-8, а к воскресенью - до 10-14 градусов ниже нуля.