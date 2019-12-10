Исследование: теневая занятость в РФ оценивается в 13 млн человек

Теневая занятость в России оценивается в 13 млн человек, что составляет 18% от рабочей силы страны.

Ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ с 13% до 11%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.

Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства, говорят эксперты, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, 32,5% россиян в той или иной степени участвуют в "теневом" рынке труда. При этом три четверти наших соотечественников (73%) приветствуют оплату "из рук в руки", это данные исследования РАНХиГС.

В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.

При этом, по оценке авторов исследования, на российском рынке труда наметился тренд выхода из "тени". "В целом за последние два года фиксируется снижение вовлеченности населения в "теневую" экономику", - говорится в исследовании.