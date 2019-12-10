26 Сентября 2020
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кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

На Дальнем Востоке начали выдавать ипотеку под 2% годовых

Банк ДОМ.РФ начал выдавать жилищные займы под 2%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, кредиты рассчитаны на покупку жилья на Дальнем Востоке. Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить льготный займ можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года.

Это могут сделать супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет.

Как сообщалось ранее, до 140 тыс. льготных ипотечных займов по ставке 2% годовых могут выдать на Дальнем Востоке.

Они рассчитаны на молодых семьей и получателей "дальневосточного гектара". Такое заявление сделал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.На обеспечение льготной ставки кабмин направит около 14,7 млрд руб., а общая сумма кредитов составит до 450 млрд руб., отметил он.

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На Дальнем Востоке начали выдавать ипотеку под 2% годовых

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Теги: Дальний Восток, ипотека, жилье



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