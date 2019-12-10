26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Названы фильмы, номинированные на "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на награду "Золотой глобус".

Больше всего номинаций у "Брачной истории", которая претендует на шесть наград, в том числе за лучший драматический фильм и лучшие женскую (Скарлетт Йоханссон) и мужскую (Адам Драйвер) роли.

В номинации "Лучший драматический фильм" "Брачная история" будет соперничать с такими лентами, как "Ирландец", "1917", "Джокер" и "Два папы".

"Лучшим комедийным фильм" могут стать ленты "Однажды в Голливуде", "Меня зовут Долемайт", "Кролик Джоджо", "Достать ножи" и "Рокетмен".

"Чернобыль" претендует на награду за лучший мини-сериал, сообщает "Медуза".

Напомним, в сентябре в Лос-Анджелесе состоялось вручение главной телевизионной премии “Эмми” 2019 года, среди каналов, представленных на Эмми-2019, больше всего наград собрал HBO, о котором в этому году так активно говорили в российской медиасфере из-за сериала “Чернобыль” про взрыв атомной АЭС в СССР.

Критики отмечали огромное количество несоответствий в сериале с реальностью, общую “антисоветскую” направленность, шаблонное представление о русских людях и намеренное утрирование ситуации. Фанаты сериала, которые появились очень быстро, и среди них были даже сами “чернобыльцы”, отмечали поразительную работу декораторов, полную аутентичность и зловещую атмосферу, которая делает сериал незабываемым.

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Названы фильмы, номинированные на "Золотой глобус"

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Теги: Золотой глобус, кино



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