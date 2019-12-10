26 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

Составлен список неудачных подарков на Новый год

Составлен список подарков, которые лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.

Как сообщила консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, в первую очередь нужно отказаться от "очень дорогого подарка", так как он может поставить человека в неловкое положение, поскольку он будет чувствовать себя обязанным.

Также не рекомендуется дарить сертификат магазина, поскольку на нем указана стоимость, чего быть не должно. Также не стоит дарить абонемент в тренажерный зал или оплаченный детокс-курс, если человек об этом не просил. То же самое касается шампуня и мыла.

Николаева не советует дарить деньги, поскольку с точки зрения этикета это неприлично. Детские барабаны, дудки, автоматы и синтезаторы тоже не подходят для подарка на Новый год, поскольку они издают лишний шум, пишет "АиФ".

Как сообщалось ранее, самый дорогой подарок на новогодние праздники жители России хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем в 2018 году.

Согласно исследованию Nielsen, россияне могут себе позволить лишние траты. Самые дорогие подарки они сделают сами себе: год к году их стоимость выросла практически вдвое — до 10 тыс. руб. Около 38% участников исследования готовы делать подарки сами себе, более 70% — для супругов, около 68% — для родителей, 50% — для друзей.

Исследование Nielsen основано на онлайн-опросах и интервьюировании респондентов в магазинах.

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Составлен список неудачных подарков на Новый год

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Теги: Новый год, подарки



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