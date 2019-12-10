Путин о встрече с Зеленским: "Yes, I'm happy"

Российский президент Владимир Путин сообщил, что удовлетворен результатами встреч, которые провел в Париже, в том числе саммитом "нормандской четверки".

В ответ на заданный ему на английском языке вопрос глава государства ответил: Yes, I'm happy" ("Да, я доволен") [результатами встреч].

По словам российского лидера, встреча с Зеленским прошла "хорошо и по-деловому", сообщает ТАСС.

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась в Париже. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.