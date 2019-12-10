Учитель будущего в Югре: цифровая грамотность и soft skills

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра откроет два Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при Институте развития образования в 2021-2022 годах. О навыках учителя будущего, основных подходах к системе повышения квалификации педагогов и профессиональном дефиците рассказала в интервью РИА "Новости" директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Манскийского автономного округа – Югры "Институт развития образования" Галина Дивеева.

— Какими ключевыми компетенциями должен обладать учитель будущего?

— И сейчас, и в будущем учитель не только должен давать готовые знания, но и научить ученика добывать их и грамотно использовать: его задача научить детей учиться. Ключевыми компетенциями, которыми должен обладать учитель будущего, с одной стороны, являются ИКТ-компетенции. Педагог должен демонстрировать знания современных технологических тенденций, навыки работы с электронными образовательными ресурсами, современными гаджетами и приложениями.

С другой стороны, учитель будущего должен владеть soft skills компетенциями: иметь высокий уровень эмоционального интеллекта, уметь работать в команде, эффективно выстраивать коммуникацию, проявлять лидерские качества и принимать оперативные решения.

Эксперты рассказали, какой будет школа будущего

— Какие профессиональные дефициты на сегодняшний день препятствуют педагогам в адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности?

— Для современного российского учителя актуальна проблема недостаточного владения цифровыми навыками. Также в настоящее время дефицитом является недостаточность компетентности значительного числа педагогов в методиках обучения детей с ограниченными возможностями здоровья или имеющих проблемы в поведении.

Часто возникают проблемы с обучением одаренных детей, решением с учащимися задач повышенной сложности в рамках преподаваемого предмета (30% педагогов). Определенные затруднения вызывают применение эффективных технологий оценивания, взаимодействие с семьями учащихся – особенно у молодых педагогов.

— Какие конкретные опции будет подразумевать "возможность повышать уровень профессионального мастерства с использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок"?

— Новым в реализации дополнительных профессиональных программ является повышение профессионального мастерства педагогических работников с использованием "горизонтального обучения" в рамках функционирования системы Р2Р, которая активно задействует ресурс профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций.

Предполагается активное привлечение региональных инновационных площадок для проведения стажировок, победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства в качестве тьюторов, наставников для других учителей в преподаваемой области.

В России к 2024 г появятся 255 центров повышения профмастерства педагогов

— Что будут представлять собой "технологии и инструменты создания личностно-развивающей образовательной среды"?

— Создание личностно-развивающей образовательной среды в образовательных организациях автономного округа является приоритетным направлением Программы по развитию личностного потенциала. Программа направлена на развитие у детей 4 универсальных компетенций (4К): креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация. Для этого педагогам предстоит освоить педагогические техники и инструменты, направленные на развитие универсальных компетентностей (4К).

В течение 5 лет педагоги округа будут внедрять учебно-методические комплекты по социально-эмоциональному развитию детей для дошкольников и младших школьников и развитию личностного потенциала подростков.

— В чем заключается суть новых организационных и содержательных подходов к системе повышения квалификации педагогических работников, реализацию которых на практике должны будут осуществлять Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников?

— Деятельность Центра планируется выстраивать с учетом необходимости организации сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических работников, с акцентом на индивидуализацию и персонификацию этого процесса, на личные потребности и профессиональные дефициты педагога. Планируется активное внедрение такой формы обучения, как стажировки, внедрения моделей "горизонтального обучения".