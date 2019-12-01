В Токио на митинге потребовали от России вернуть Курилы

В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов.

Как сообщило японское общественное телевидение, в акции приняли участие порядка 500 человек, включая бывших японских жителей этих территорий.

Министр по вопросам Окинавы и северных территорий Сэйити Это подчеркнул, что Япония в случае передачи Россией четырех островов будет развивать российско-японские совместные проекты, а также поддерживать бывших жителей этих мест.

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство жителей южных островов Курильской гряды - 96% опрошенных - высказались против их передачи Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Однозначное отношение к Курильскому вопросу устойчиво как на разных островах (мнение, что Россия не должна передавать острова, на Итурупе выразили 97%, на Кунашире - 96%, на Шикотане - 92%), так и в различных возрастных категориях (показатели колеблются в пределах 94-97%).

Ранее о том, что социологи выясняют отношение россиян к претензиям Японии на Курильские острова, рассказали пользователи социальных сетей.