Кравчук посоветовал Зеленскому заявить на "нормандской встрече" в Париже о "великом народе украинцев"

17 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
леонид кравчук (2007) | Фото: Виктор Гуров

Кравчук посоветовал Зеленскому заявить на "нормандской встрече" в Париже о "великом народе украинцев"

Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказал, как действующему президенту страны Владимиру Зеленскому вести себя на предстоящей 9 декабря встрече "Нормандской четверки" в Париже с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
Читайте также:

По словам Кравчука, нужно заявить, что "украинцы - великий народ", а участники встречи должны учитывать интересы Украины. Тем более что ее "обманули с Будапештским меморандумом".

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", – посетовал он.

Также он призвал заявить о том, что "Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном".

"Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством", - приврал бывший идеолог компартии УССР.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что советы Кравчука "токсичны" и "безнадежно устарели". И если им следовать, то Украина будет в конфронтации и со странами Запада, так как те не понимают ее "величия".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кравчук посоветовал Зеленскому заявить на "нормандской встрече" в Париже о "великом народе украинцев"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кравчук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети