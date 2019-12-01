Кравчук посоветовал Зеленскому заявить на "нормандской встрече" в Париже о "великом народе украинцев"

Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказал, как действующему президенту страны Владимиру Зеленскому вести себя на предстоящей 9 декабря встрече "Нормандской четверки" в Париже с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Кравчука, нужно заявить, что "украинцы - великий народ", а участники встречи должны учитывать интересы Украины. Тем более что ее "обманули с Будапештским меморандумом".

"Нас обманывают и делают вид, что помогают, но это только на словах. С нами играют, как кошка с мышью", – посетовал он.

Также он призвал заявить о том, что "Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном".

"Это триста лет после того, как Украина была княжеством и государством", - приврал бывший идеолог компартии УССР.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что советы Кравчука "токсичны" и "безнадежно устарели". И если им следовать, то Украина будет в конфронтации и со странами Запада, так как те не понимают ее "величия".