Перевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса, работал с нарушениями

Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, поставлен на колеса, спасено 26 человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.

На сайте краевого правительства опубликована вся официальная информация о серьезном ДТП в Сретенском районе.

По последним данным, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, местными властями обнародованы списки.

Объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Правительство Забайкальского края также окажет помощь.

Напомним, 1 декабря около 15 часов в Сретенском районе пассажирский автобус KIA упал с моста через реку Куэнга и перевернулся на крышу.

Автобус направлялся из Сретенска в Читу. По предварительным данным, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Госавтоинспекция сообщила, что ДТП произошло из-за разрыва переднего колеса, водитель не справился с управлением.