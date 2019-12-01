Перевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса, работал с нарушениями
Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, поставлен на колеса, спасено 26 человек, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.
Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.
На сайте краевого правительства опубликована вся официальная информация о серьезном ДТП в Сретенском районе.
По последним данным, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, местными властями обнародованы списки.
Объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Правительство Забайкальского края также окажет помощь.
Напомним, 1 декабря около 15 часов в Сретенском районе пассажирский автобус KIA упал с моста через реку Куэнга и перевернулся на крышу.
Автобус направлялся из Сретенска в Читу. По предварительным данным, в нем находились 43 пассажира и водитель.
Госавтоинспекция сообщила, что ДТП произошло из-за разрыва переднего колеса, водитель не справился с управлением.