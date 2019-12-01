Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В Новочеркасске (Ростовская область) уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.

Как сообщается на сайте администрации города, двое врачей, которым было более 70 лет, уволились в ноябре по собственному желанию.

Еще один врач-инфекционист, заведующий отделением, ушел на больничный и также написал заявление об уходе.

На время приостановления приема больных пациентов будут принимать в Аксае и Ростове-на-Дону.

За последние месяцы случаи массового увольнения врачей зафиксированы в Пятигорске, Владимирской области, в Нижнем Тагиле. Уральская история была одной из самых громких. Заявления об увольнении написали все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1. Медики пожаловались на низкие зарплаты и высокую нагрузку.

В Челябинске из травмпункта горбольницы №6 уволились сразу несколько травматологов. По мнению пациентов, это плохо отражается на качестве оказания медицинских услуг – в травмпункте просто некому дежурить из-за недостатка специалистов.

Массовые увольнения врачей в разных регионах России не станут единичными случаями если ситуация в системе здравоохранения не изменится. Представители медицинского сообщества считают, что волна недовольства итогами оптимизации может захлестнуть и другие регионы.