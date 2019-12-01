Всех выживших пассажиров достали из автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае

Спасатели завершили работы на месте аварии с автобусом в Забайкальском крае.

По уточненным данным, погибли 19 человек, из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, четверо в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Раненых развезли по трем центральным районным больницам края. Эвакуировать их в федеральные медицинские центры пока не планируют.

Напомним, автобус с пассажирами упал с моста в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Автобус направлялся из Сретенска в Читу, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Госавтоинспекция сообщила, что ДТП произошло из-за разрыва переднего колеса, водитель не справился с управлением. Автобус упал в реку Куэнга.

Ранее сообщалось, что автобус лежит на льду, поэтому тяжелую технику подогнать невозможно: есть опасение, что он уйдет под воду.

ГУМЧС России по Забайкальскому краю открыло горячую линии после аварии: 8 (3022) 35-61-61.