Первый замглавы свердловского СКР отправлен под домашний арест

Первый замглавы Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко помещен под домашний арест по делу о коррупции.

Мера пресечения будет действовать по 28 января 2020 года, сообщает RT.

Ранее в СКР сообщили, что на высокопоставленного силовика возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Также задержан адвокат адвокатской палаты Владимирской области, который был посредником.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что дело расследует Четвертое управление СКР (Екатеринбург). Отметим, что недавно Владимир Путин решил сменить руководство этого ведомства.