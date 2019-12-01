17 Сентября 2020
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

Убийство 9-летнего мальчика на Урале: сообщается о задержании главы секты

В телеграм-каналах появилась информация о задержаниях подозреваемой в причастности к жестокому убийству мальчика в Екатеринбурге.

"ОПЕР Слил" пишет, что это глава секты "Ученики Иисуса Христа" по имени Земфира. Якобы она заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми за непослушание.

Следственные органы до сих пор официально не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сообщения об убийстве 9-летнего мальчика появились на днях. Утверждается, что ребенка избили плетками, а во рту у него был кляп. Также сообщалось, что к убийству могут быть причастны родители.

Однако бывший сотрудник правоохранительных органов, расследовавший подобные дела, заявил Накануне.RU, что информацию о причастности родственников следует проверить в первую очередь, но они могут оказаться ни при чем.

Также он оценил позицию СКР и полиции, которые пока воздерживаются от каких-либо комментариев по данному делу, хотя убийство ребенка вызвало широкий резонанс в обществе.

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Убийство 9-летнего мальчика на Урале: сообщается о задержании главы секты

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Теги: мальчик, убийство, екатеринбург, секта



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