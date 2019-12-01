Число погибших в ДТП в Забайкалье увеличилось до 19. Автобус может уйти под лед

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 19, из них двое детей.

Как сообщает Mash, автобус лежит на льду, поэтому тяжелую технику подогнать невозможно: есть опасение, что он провалится под лед. Сейчас экстренные службы перевернули автобус, готовятся срезать крышу.

Напомним, автобус с пассажирами упал с моста в районе станции Куэнга в Сретенском районе. Ранее сообщалось, что погибли 15 человек, 18 пострадали.

Автобус направлялся из Сретенска в Читу, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Госавтоинспекция сообщила, что ДТП произошло из-за разрыва переднего колеса, водитель не справился с управлением. Автобус упал в реку Куэнга.

На место ЧП вылетел вертолет медицины катастроф с руководством региона и министром здравоохранения Забайкалья на борту.

По данным Mash, водитель имел более 20 лет стажа, за рулем с 18 лет. Он погиб в аварии.

Телеграм-канал публикует кадры спасательной операции: людей вытаскивают из автобуса, очевидцы радуются каждому извлеченному человеку.

Раненых развозят по больницам в ближайшие населенные пункты Шилка и Нерчинск.