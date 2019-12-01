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Общество Дальневосточный ФО В России Приморский край
митинг против повышения пенсионного возраста, Оренбург (2018) | Фото: vk.com/club167947655

Приморцы подписали резолюцию на митинге за снижение пенсионного возраста

Во Владивостоке около 150 человек вышли на митинг поддержать возвращение льгот для жителей Дальнего Востока.

Акция за снижение пенсионного возраста прошла в столице Приморья 1 декабря. В конце митинга была принята соответствующая резолюция, пишет "Владивосток-новости".

Участники мероприятия заявили, что возвращение пенсионного возраста поможет удержать население, а также привлечет россиян из европейской части к жизни на Дальнем Востоке.

Как сообщалось ранее, Госдума просит кабмин России вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

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Приморцы подписали резолюцию на митинге за снижение пенсионного возраста

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Теги: пенсионный возраст, дальний восток, митинг



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