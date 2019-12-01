Приморцы подписали резолюцию на митинге за снижение пенсионного возраста

Во Владивостоке около 150 человек вышли на митинг поддержать возвращение льгот для жителей Дальнего Востока.

Акция за снижение пенсионного возраста прошла в столице Приморья 1 декабря. В конце митинга была принята соответствующая резолюция, пишет "Владивосток-новости".

Участники мероприятия заявили, что возвращение пенсионного возраста поможет удержать население, а также привлечет россиян из европейской части к жизни на Дальнем Востоке.

Как сообщалось ранее, Госдума просит кабмин России вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.