Приморцы подписали резолюцию на митинге за снижение пенсионного возраста
Во Владивостоке около 150 человек вышли на митинг поддержать возвращение льгот для жителей Дальнего Востока.
Акция за снижение пенсионного возраста прошла в столице Приморья 1 декабря. В конце митинга была принята соответствующая резолюция, пишет "Владивосток-новости".
Участники мероприятия заявили, что возвращение пенсионного возраста поможет удержать население, а также привлечет россиян из европейской части к жизни на Дальнем Востоке.
Как сообщалось ранее, Госдума просит кабмин России вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.
Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.