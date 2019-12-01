Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн

Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей.

В законопроекте также есть предложение о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.

Как сообщает "Интерфакс", в кабмине рекомендовали перед принятием законопроекта просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов.

Также в заключении обращается внимание на возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых участниками системы страхования вкладов.

О поддержке соответствующей депутатской инициативы ранее заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина .

На вклады до 1,4 млн руб. количественно приходится 99,5% всей массы депозитов, однако в денежном выражении это лишь 56% от суммы всех средств, хранящихся в банках. Сегодняшний уровень возмещения обеспечивает защиту средств массового вкладчика, сказала Набиуллина, но Банк России считает обоснованным учитывать при выплате ситуации, когда у вкладчика на счете оказалась более крупная сумма денег, которой он не успел оперативно распорядиться.

Набиуллина отдельно подчеркнула, что речь не будет идти "об очень богатых людях": "Они могут сами управлять своими рисками".