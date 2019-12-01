Автобус упал с моста в Забайкалье, погибли 15 человек

Автобус с пассажирами упал с моста в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.

По данным РИА Новости, погибли 15 человек, 18 пострадали.

Автобус направлялся из Сретенска в Читу, в нем находились 43 пассажира и водитель.

Госавтоинспекция сообщила, что ДТП произошло из-за разрыва переднего колеса, водитель не справился с управлением. Автобус упал в реку Куэнга. В район ДТП вылетели два вертолета Центра медицины катастроф.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту серьезной автоаварии. На место происшествия направлены следователи-криминалисты.

Ранее в Забайкалье произошло другое крупное ДТП, в котором погибли семь человек и еще двое получили травмы.

Микроавтобус Hyundai, ехавший из Оловянной в Читу, наехал на стоящую на мосту через ручей Жипхоши грузовую машину Shacman. От удара микроавтобус откинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130.