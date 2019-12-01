В Екатеринбурге загорелся клуб квестов: эвакуированы 100 жильцов жилого дома

В Екатеринбурге сто человек были эвакуированы из-за возгорания в подвале жилого дома, где находится клуб квестов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по Свердловской области, пожар произошел в пятиэтажке на улице Малышева, 1 около пяти часов утра.

Горели декорации, отделочные материалы и конструкции комнаты для проведения квест-игр.

Из дома были эвакуированы 100 человек, из них 10 детей, пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге на подземной парковке 26-этажного дома произошел пожар. ЧП произошло 17 ноября на улице Комсомольская. На площади в 4 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mazda 6. О пострадавших не сообщалось.