17 Сентября 2020
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пожар в клубе квестов в Екатеринбурге (2019) | Фото:66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге загорелся клуб квестов: эвакуированы 100 жильцов жилого дома

В Екатеринбурге сто человек были эвакуированы из-за возгорания в подвале жилого дома, где находится клуб квестов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по Свердловской области, пожар произошел в пятиэтажке на улице Малышева, 1 около пяти часов утра.

Горели декорации, отделочные материалы и конструкции комнаты для проведения квест-игр.

пожар в клубе квестов в Екатеринбурге(2019)|Фото:66.mchs.gov.ru

пожар в клубе квестов в Екатеринбурге(2019)|Фото:66.mchs.gov.ru

Из дома были эвакуированы 100 человек, из них 10 детей, пострадавших нет.

Ранее в Екатеринбурге на подземной парковке 26-этажного дома произошел пожар. ЧП произошло 17 ноября на улице Комсомольская. На площади в 4 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mazda 6. О пострадавших не сообщалось.

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В Екатеринбурге загорелся клуб квестов: эвакуированы 100 жильцов жилого дома

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Теги: пожар, клуб квестов



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