Попавшийся пьяным за рулем пензенский депутат исключен из "Единой России"

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного пьяным за рулем, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии. Отмечается, что поведение парламентария "дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента".

При задержании Вдонин пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Номера его Land Rover оказались подложными.

Ранее в Челябинске сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем и без прав депутата по восьмому избирательному округу города от "Единой России" Валерия Ласькова.