17 Сентября 2020
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алкотестер (2010) | Фото: Накануне.ru

Попавшийся пьяным за рулем пензенский депутат исключен из "Единой России"

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного пьяным за рулем, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии. Отмечается, что поведение парламентария "дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента".

При задержании Вдонин пытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Номера его Land Rover оказались подложными.

Ранее в Челябинске сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем и без прав депутата по восьмому избирательному округу города от "Единой России" Валерия Ласькова.

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Попавшийся пьяным за рулем пензенский депутат исключен из "Единой России"

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Теги: пенза, депутат, единая россия



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