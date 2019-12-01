Газ взорвался в жилом доме в Ярославле

В Ярославле произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме.

ЧП случилось 30 ноября в 22.30 на улице Панина, д. 41, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области.

Пострадал один человек. По данным СМИ, это 18-летний молодой человек. Были эвакуированы 350 жильцов.

1 декабря городские власти проведут оценку повреждений дома.

Ранее в Самаре в жилом доме произошел хлопок бытового газа. Спасатели, прибывшие на место, установили, что в одной из квартир взорвался газовый баллон для портативных газовых приборов.

Пострадал мужчина - он получил ожог лица и рук.