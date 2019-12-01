Семилетняя девочка погибла при пожаре на Ямале

При пожаре в частном доме в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) погибла семилетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в половину второго ночи.

Горел одноэтажный деревянный дом в поселке СМП-744. Полностью огонь потушили более чем через два часа.

В результате возгорания пострадало еще три человека.

Ранее пожар в двухэтажном доме произошел в поселке-спутнике Сургута Дорожный. В доме 28 квартир, где живут 46 человек. 12 человек были эвакуированы. Здание полностью уничтожено. В результате возгорания погиб один человек, пострадали еще семь, в том числе один ребенок.