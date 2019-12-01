Соколова перевезли в Москву для проведения экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения экспертизы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

Психиатрическое освидетельствование пройдет в НИИ имени Сербского. По словам адвоката, Соколов пробудет там до конца года.

Ранее сообщалось, что дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.