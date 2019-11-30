В Саратовской области дети нашли вмерзшее в лед водоема тело новорожденной девочки

В городе Красный Кут в Саратовской области дети, которые играли недалеко от реки Еруслан, заметили вмерзший в лед непонятный предмет.

Они позвали на помощь мужчину, который проходил мимо - прохожий достал предмет, им оказалось тело новорожденной девочки.

Инцидент произошел днем 30 ноября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Оказалось, что тело пробыло в водоеме около месяца. Сейчас следователи будут искать мать погибшего ребенка.