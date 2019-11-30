В Кургане спасатели тушили пожар в "потютьковских" банях

В Кургане сотрудники МЧС ликвидировали пожар в комплексе "Бани народов мира".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в третьем часу дня 30 ноября.

Пожар произошел в помещении на первом этаже, где находятся сауны. Причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. После этого загорелся натяжной потолок.

В помещении тут же сработала сигнализация, спасатели помогли людям выбраться - всего эвакуировали 30 человек.

Уже в 14.25 огонь локализовали, а в 14.37 - полностью ликвидировали пожар.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.