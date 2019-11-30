В России стали больше производить черной икры

В России возросло производство черной икры.

За 9 месяцев этого года производители выпустили более 32 тонн продукта, пишет РБК. Это на 23% больше, чем было за аналогичный период 2017 года.

В Росрыболовстве такой рост связывают с тем, что хозяйства стали выращивать большее количество осетровых видов рыб.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отметил, что производство будет расти и дальше еще более уверенными темпами.