16 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Лондоне ранее судимый за терроризм мужчина напал на людей с ножом, есть погибшие

В Лондоне мужчина напал на людей с ножами на мосту, пишет Times.

Инцидент произошел днем 29 ноября. Мужчина успел убить двух человек, еще трое получили ранения. Полицейские ликвидировали мужчину.

Позднее стало известно, что нападавший был судим за террористическую деятельность. Около года назад он освободился из мест лишения свободы и носил электронный браслет.

Мужчина приклеил ножи к рукам - об этом полиции сообщили свидетели инцидента, которые пытались обезоружить злоумышленника.

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В Лондоне ранее судимый за терроризм мужчина напал на людей с ножом, есть погибшие

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Теги: Лондон, мост, нож, нападение, теракт



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