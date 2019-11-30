16 Сентября 2020
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Спорт В России Москва
Александр Емельяненко (2019) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Емельяненко нокаутировал Кокляева в поединке по правилам бокса

В Москве 29 ноября состоялся поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Емельяненко нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Бой проходил по правилам бокса в четыре раунда. Ранее стало известно, что Федерация бокса России организовала бой между Кокляевым и Емельяненко и учредила приз за популяризацию бокса в России.

Емельяненко получит за этот бой 1 млн руб., а Кокляев - 500 тыс. руб.

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Емельяненко нокаутировал Кокляева в поединке по правилам бокса

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Теги: Михаил Кокляев, Александр Емельяненко, поединок, бокс



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