Емельяненко нокаутировал Кокляева в поединке по правилам бокса

В Москве 29 ноября состоялся поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Емельяненко нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Бой проходил по правилам бокса в четыре раунда. Ранее стало известно, что Федерация бокса России организовала бой между Кокляевым и Емельяненко и учредила приз за популяризацию бокса в России.

Емельяненко получит за этот бой 1 млн руб., а Кокляев - 500 тыс. руб.