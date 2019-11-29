Алексей Текслер передал министерству экономического развития полномочия по развитию туризма

Туристическая индустрия Челябинской области должна стать точкой экономического роста. В связи с этим полномочия по развитию отрасли будут переданы министерству экономического развития региона. Такое решение было принято по итогам совещания по вопросам развития туризма на Южном Урале, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Алексей Текслер поставил задачи по созданию инфраструктурных условий, привлечению инвестиций, формированию туристического потока и увеличению доходов от туриндустрии.

Как отметил глава области, в регионе развит событийный туризм – десятки тысяч человек приезжают на Бажовский фестиваль, Сабантуй, Ильменский фестиваль. Есть исторические памятники такие, как Аркаим, и художественные промыслы - златоустовская гравюра на стали, каслинское литье.

"Этим конкурентным преимуществом было бы странно не воспользоваться", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что туристическая отрасль сегодня не развивается должным образом.

"Нам нужно расти более динамично, и все у нас для этого есть. В плане развития отрасли область задержалась на полосе разгона: если в 2018 году, по разным оценкам, объем рынка туристических услуг в России превысил 3 триллиона рублей, то наша область имеет показатель порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. Совершенно очевидно, что региону есть куда расти, и необходимо эффективнее конвертировать в экономическую плоскость уникальное природное и историко-культурное богатство Челябинской области", - отметил он.

Поэтому, по словам Алексея Текслера, необходимо развивать и использовать существующую инфраструктуру.

"У нас открылся новый терминал внутренних авиалиний аэропорта. Со следующего года мы запускаем новые межрегиональные маршруты, количество рейсов будет увеличено. Я хочу, чтобы в регионах, с которыми у Челябинска есть авиасообщение, была полная информация о достопримечательностях Южного Урала, чтобы во всех крупных туристических фирмах были турпакеты для желающих посетить Челябинскую область – от индивидуальных туров до стандартных, массовых", - подчеркнул он.

Власти региона ставят задачу сделать туристическую отрасль частью экономики региона, которая будет приносить деньги в бюджет и создавать новые рабочие места. В связи с этим разработаны целевые показатели по увеличению числа внутренних поездок, росту годового объема дохода туристической индустрии и годового экспорта туристических услуг, а также росту ежегодных инвестиций в туризм, которые рассчитаны в соответствии с федеральной стратегией развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года.

При этом губернатор подчеркнул, что к природным богатствам Южного Урала – озерам и лесам – надо относиться бережно и учитывать антропогенную нагрузку на них.

По итогам совещания было принято решение о передаче полномочий по развитию туризма от министерства культуры министерству экономического развития Челябинской области.