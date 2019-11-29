15 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: gubernator74.ru

Губернатор Южного Урала определил важнейшие задачи для развития улично-дорожной сети региона

В Челябинске глава региона Алексей Текслер провел совещание по развитию улично-дорожной сети Южного Урала.

Собравшиеся обсудили реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также планы дорожных работ на следующий год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

На совещании особое внимание чиновники уделили вопросу содержания улично-дорожной сети. Текслер поставил задачу отказаться от использования химических реагентов.

"Первоочередная задача - обеспечить качественное содержание автомобильных дорог в зимний период. Необходимо использовать новые технологии. У подрядчиков должны быть наработаны необходимые компетенции, в достаточном количестве присутствовать дорожная техника. Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждешь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему", - отметил губернатор.

Алексей Текслер(2019)|Фото: gubernator74.ru

Глава Челябинска Наталья Котова доложила о работе по выбору новых подрядчиков, которые будут заниматься содержанием улично-дорожной сети города. Администрацией разработаны новые критерии приемки выполненных работ на улицах города, особое внимание уделено технологиям и применению реагентов.

Для оперативного реагирования на неблагоприятные погодные условия территория Челябинска разделена на зоны. В каждой из них выделены приоритетные направления с учетом интенсивности дорожного движения. По словам Котовой, действующий подрядчик закончит свою работу 31 декабря этого года, новый исполнитель работ будет определен до конца декабря и с ним заключат контракт на 2,5 года.

Наталья Котова(2019)|Фото: gubernator74.ru

В ходе совещания министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отчитался об итогах реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По его словам, в Челябинской области в этом году программа выполнена на все 100% - отремонтировано 19 улиц в Челябинске, 13 - в Магнитогорске, реконструировано более 100 километров региональных дорог.

В следующем году реализация проекта продолжится, на эти цели будет направлено 3,48 млрд руб., из них 1,6 млрд - федеральные средства. Также в 2020 году на средства областного дорожного фонда будет отремонтировано и реконструировано более 850 километров автомобильных дорог.

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Губернатор Южного Урала определил важнейшие задачи для развития улично-дорожной сети региона

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Теги: ремонт дорог, строительство, Челябинск, развитие автомобильно-дорожной сети, Алексей Текслер, Наталья Котова



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