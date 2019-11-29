В Челябинске на заседании под руководством Текслера подвели итоги по реализации нацпроектов на Южном Урале

В Челябинске состоялось заседание регионального стратегического комитета под председательством главы региона Алексея Текслера. Политики обсуждали реализацию в регионе нацпроектов за 10 месяцев этого года.

Стоит отметить, что 12 национальных проектов ранее были закреплены 204-м Указом президента России Владимира Путина от 7 мая прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Южного Урала, особое внимание на заседании было уделено вводу жилья и сфере образования.

"Президент инициировал нацпроекты и уделяет пристальное внимание процессу их реализации. Соответствующее отношение должно быть у органов государственной власти, муниципалитетов, исполнителей. Итоговая цель национальных проектов - сделать жизнь россиян, наших граждан, лучше, повысить ее качество. Без сомнений, это наша общая цель. Жду от каждого полной отдачи", - отметил Алексей Текслер.

В составе нацпроектов в Челябинской области реализуются 52 региональных проекта с общим бюджетом на текущий год в 17,8 млрд руб., из них 11,2 млрд руб. - это средства федеральной казны.

Сводную информацию об основных итогах реализации региональных проектов представил заместитель губернатора Егор Ковальчук, а о реализации региональной составляющей национального проекта "Жилье и городская среда" рассказал министр строительства и инфраструктуры Южного Урала Виктор Тупикин.

Он отметил, что сейчас уже благоустроены 318 дворовых и 172 общественные территории, расселено 10,5 тыс. квадратных метров ветхо-аварийного жилья.

"Часть показателей не просто достигнута, но и существенно перевыполнена", - отметил Тупикин.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал о реализации региональной составляющей нацпроекта "Образование". В его рамках в Тракторозаводском районе Челябинска в микрорайоне "Яблочный" до конца 2019 года введут в эксплуатацию новую школу на 1,1 тыс. мест. В сельских же школах, по словам Кузнецова, обновлена материально-техническая база для занятий физкультурой и открыт центр цифрового образования (IT-куб) в Миассе.

Также на заседании было озвучено, что в регионе продолжается работа в рамках национального проекта "Наука". По трехстороннему соглашению между Свердловской, Челябинской и Курганской областями организовано сотрудничество, нацеленное на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

"Мы лидеры в стране по среднему баллу ЕГЭ, а вот по выпускникам, которые поступают в наши, южноуральские, вузы, напротив, среди отстающих. Молодежь разъезжается по другим регионам – нам нужно подтягивать уровень наших вузов. Я рассчитываю, что одной из задач приоритетного проекта "Наука" будет и эта составляющая. И еще один важный момент - коммерциализация научных наработок региона, их внедрение в производственные процессы. Прошу подключиться министерство промышленности к работе - это крайне важно. Все, что мы делаем, должно быть направлено на рост экономики, на повышение конкурентоспособности", - отметил Текслер.

Отдельное внимание участники стратегического комитета уделили вопросам, которые стоят на особом контроле. Как подчеркнул губернатор, нацпроекты - важнейший приоритет совместной работы членов правительства области и муниципальной власти, на их реализацию выделяются значительные средства, и расходы будут только расти. Причем как по нацпроекту "Жилье", на который приходится 1/5 средств, предусмотренных на нацпроекты, так и на иные объекты капитального строительства в рамках других национальных проектов.

"Детсады и спортивные объекты в рамках проекта "Демография", школы в рамках проекта "Образование", ФАПы по нацпроекту "Здравоохранение" и так далее. Мы существенно нарастили расходы бюджета, и здесь должна быть 100%-ная гарантия, что все объекты будут введены в срок", - добавил Текслер.