Суд в Челябинске назначил жителю Казахстана штраф за попытку подкупить таможенника

В Челябинске вынесли приговор жителю Казахстана, который пытался подкупить сотрудника таможни.

В конце сентября этого года иностранец, находясь в здании Челябинской таможни, передал $500 в виде взятки руководителю отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Житель Казахстана не хотел, чтобы таможенники досматривали его машину. Вот только сотрудник отказался от денег и сообщил об инциденте своему начальству.

Сейчас по решению суда иностранец обязан заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.