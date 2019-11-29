Суд в Челябинске назначил жителю Казахстана штраф за попытку подкупить таможенника
В Челябинске вынесли приговор жителю Казахстана, который пытался подкупить сотрудника таможни.
В конце сентября этого года иностранец, находясь в здании Челябинской таможни, передал $500 в виде взятки руководителю отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Житель Казахстана не хотел, чтобы таможенники досматривали его машину. Вот только сотрудник отказался от денег и сообщил об инциденте своему начальству.
Сейчас по решению суда иностранец обязан заплатить штраф в размере 100 тыс. руб.