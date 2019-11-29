"Мечта воплотилась в жизнь". В Челябинске презентовали симфонический оркестр

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист России Денис Мацуев презентовали Челябинский симфонический оркестр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что это знаковое событие не только для Челябинской области, но и для всей страны.

"Сегодня в Челябинске мы презентуем наш симфонический оркестр, о котором так много говорили. Я очень рад и счастлив, что мы смогли воплотить эту мечту в реальность. Желаю коллективу творческих успехов, чтобы симфонический оркестр стал по-настоящему брендом Южного Урала", - отметил он.

Челябинский симфонический оркестр дебютировал в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского.

"До сих пор не верится: та мечта, наша, ваша, Адика Абдурахманова и оркестра «Классика», который стал основой симфонического оркестра, воплотилась в жизнь. Теперь у Челябинска есть симфонический оркестр. Это огромное счастье, и у вас есть возможность слушать фантастические произведения в исполнении молодого, энергичного коллектива. Алексей Леонидович вписал свое имя в историю. Многие поколения будут вспоминать, что Челябинский симфонический оркестр был создан по решению Алексея Текслера", – считает Денис Мацуев.

Челябинский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова создан в 2019 году на базе филармонического оркестра "Классика". В состав коллектива вошли 62 исполнителя.