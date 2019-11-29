В Екатеринбурге спецназ МВД накрыл нелегалов на скандальной овощебазе №4

Овощебаза №4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга подверглись тщательной проверке сотрудников полиции из подразделения по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Интерпола и бойцов спецназа "Гром" ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, мероприятие проводилось в рамках профилактического рейда, направленного на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства. По его данным, чтобы не допустить бегства нелегалов, представители МВД разбились на несколько групп и подъехали к скандально известной базе с разных сторон, перекрыв все возможные пути отхода. Благодаря внезапности, через короткое время служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления.

По схожей схеме проходила операция и на стройке жилого дома на перекрестке улиц 8 Марта - Шварца, где работает большое количество иностранных граждан. Силовики поднялись на все этажи многоэтажки, заглянули в вагончики, обследовали прилегающую территорию. Профилактической акцией руководил временно исполняющий обязанности начальника отдела миграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Кирилл Слизов.

"Из 67 человек, угодивших в сети борцов с нелегалами, 12 оказались именно теми нарушителями, ради поимки которых и задумывалось это оперативное мероприятие. В отношении восьми из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы Российской Федерации. Учитывая злободневность проблемы, такие акции органами внутренних дел будут проводиться на регулярной основе по всей территории Среднего Урала", - отметил полковник Горелых.