15 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Процесс переработки ОЯТ, отработанное ядерное топливо, перевозка ОЯТ (2016) | Фото: ПО Маяк

В Озерск доставили партию отработавшего ядерного топлива с украинской АЭС

В Озерск на ПО "Маяк" доставили очередную партию отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с Ровенской АЭС для переработки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

По словам инженер-технолога службы специальных перевозок и ядерных материалов радиохимического завода Константина Буданова транспортировка ОЯТ прошла в штатном режиме. В ближайшее время топливо будет переработано.

"Сама переработка ВВЭР-440 является штатной технологической операцией. Полученные в результате переработки тепловыделяющих сборок радиоактивные отходы подвергнутся упариванию, остекловыванию и отправятся в специальное хранилище, где будут находиться до момента их возврата в Украину", - рассказал инженер-технолог цеха 5 радиохимического завода Константин Мирошниченко.

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В Озерск доставили партию отработавшего ядерного топлива с украинской АЭС

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Теги: ОЯТ, ПО Маяк, АЭС, ядерное топливо, переработка,



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