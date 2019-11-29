В Озерск доставили партию отработавшего ядерного топлива с украинской АЭС

В Озерск на ПО "Маяк" доставили очередную партию отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с Ровенской АЭС для переработки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

По словам инженер-технолога службы специальных перевозок и ядерных материалов радиохимического завода Константина Буданова транспортировка ОЯТ прошла в штатном режиме. В ближайшее время топливо будет переработано.

"Сама переработка ВВЭР-440 является штатной технологической операцией. Полученные в результате переработки тепловыделяющих сборок радиоактивные отходы подвергнутся упариванию, остекловыванию и отправятся в специальное хранилище, где будут находиться до момента их возврата в Украину", - рассказал инженер-технолог цеха 5 радиохимического завода Константин Мирошниченко.