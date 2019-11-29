15 Сентября 2020
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Общество В России
Владимир Путин, новогоднее обращение (2017) | Фото: youtube.com

Дмитрий Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которая не остановится и 31 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел необычную аналогию, рассказывая о графике работы своего шефа на последней неделе уходящего года.
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Как и большинство россиян, Путин в 31 декабря будет работать, заявил Песков.

"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31-го [декабря он] тоже будет работать", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее общественные опросы показали, что многие россияне хотели бы 31 декабря отдыхать, готовы поработать за этот день в субботу, 28 декабря. Попытки сделать последний вторник года нерабочим днем предприняли и в Госдуме, а губернатор Томской области и вовсе своим указом воплотил пожелания граждан (а особенно – гражданок) в реальность.

Ну а в конце недели россиян разочаровал глава Минтруда Максим Топилин, заявивший, что сделать 31 декабря нерабочим днем уже невозможно.

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Дмитрий Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которая не остановится и 31 декабря

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, 31 декабря



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