Дмитрий Песков сравнил работу Путина с доменной печью, которая не остановится и 31 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел необычную аналогию, рассказывая о графике работы своего шефа на последней неделе уходящего года.

Как и большинство россиян, Путин в 31 декабря будет работать, заявил Песков.

"У Владимира Путина просто технологически не бывает выходных: даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - сказал он. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - добавил Песков. "И 31-го [декабря он] тоже будет работать", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, ранее общественные опросы показали, что многие россияне хотели бы 31 декабря отдыхать, готовы поработать за этот день в субботу, 28 декабря. Попытки сделать последний вторник года нерабочим днем предприняли и в Госдуме, а губернатор Томской области и вовсе своим указом воплотил пожелания граждан (а особенно – гражданок) в реальность.

Ну а в конце недели россиян разочаровал глава Минтруда Максим Топилин, заявивший, что сделать 31 декабря нерабочим днем уже невозможно.