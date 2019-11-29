15 Сентября 2020
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Общество В России
кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

Россияне чаще всего теряют телефоны и паспорта, а находят – кошек и собак

Аналитики "Яндекс.Район" заметили, что примерно каждый сотый пост на сервисе посвящен какой-нибудь потере или находке.

"Мы определили пятнадцать вещей и животных, которые чаще всего встречаются в постах о потерях и находках. Для каждой позиции в топе составили типичное объявление, стараясь использовать характерные слова. Например, про кошек часто пишут, что они ласковые, про собак — что они где-то бегают в ошейнике; социальные карты теряются на остановках, рюкзаки — на детских площадках", - рассказывают в интернет-компании.

Первое место и среди потерь, и среди находок занимают кошки (кстати, недавно выяснилось, что россияне чаще всего заводят именно кошек в качестве домашних животных). На втором месте оказались собаки, третье – у телефонов. Также в топе оказались ключи, паспорт, банковская карта, социальная карта, кошелек, серьга, сумка, водительское удостоверение, рюкзак, очки, игрушка и крестик.

Чаще находят, чем теряют животных, ключи, кольца и ботинки. А вот теряют чаще, чем находят телефоны, паспорта и кошельки.

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Россияне чаще всего теряют телефоны и паспорта, а находят – кошек и собак

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Теги: россияне, потери, находки, домашние животные



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