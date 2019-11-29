Названы самые популярные у россиян направления для новогодних путешествий

Самым популярным новогодним направлением, которое выбирают россияне, стала Москва. На столицу России приходится 12% ранних бронирований, которые делают путешественники. Таковы данные исследования СК "Сбербанк страхование" и туристического сервиса Aviasales.

Второе место со значительным отставанием занял Санкт-Петербург (7%). Только на третьем месте в топ-10 появляется заграничный город – это Бангкок (4,5%). Также в топ попали Сочи, Бали, Стамбул, Права, Симферополь, Краснодар и Пхукет.

Эксперты также рассказали о странах, в которых в прошлые новогодние праздники застрахованные путешественники из России обращались за медицинской помощью по своим страховым полисам. 62% обращений пришлось на Таиланд. Судя по популярности этой страны в раннем бронировании в этом году – тенденция может сохраниться. В топ-5 стран, в которых путешественники обращались за медпомощью по страховому полису, вошли также Россия (5%), Индия (4%), Индонезия (3,5%) и Вьетнам (3%).

Самыми распространенными причинами обращений были ОРВИ, кишечные отравления и травмы. Около 35% заявленных страховых случаев были связаны с острыми респираторными заболеваниями — вирусными инфекциями, бронхитами, насморком, отитами. На кишечные отравления пришлось почти 20% обращений. В связи с травмами за медпомощью обратились 5% застрахованных. Среди экзотических обращений из Таиланда отмечены укусы насекомых, обезьян и ядовитой змеи.