15 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер обсудил с аудитором Счетной палаты РФ реализацию нацпроектов в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Дмитрием Зайцевым реализацию национальных проектов в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам Алексея Текслера, Челябинская область активно участвует во всех 12 национальных проектах, в рамках которых реализуется 52 региональных проекта.

"Объем финансирования достаточно существенный - 17,8 млрд рублей, из них больше 11 млрд - федеральные средства. До конца года мы еще получим 500 млн рублей по линии нацпроекта "Экология". На последнем заседании проектного комитета было принято решение выделить средства на работы по рекультивации челябинской свалки", – подчеркнул глава области.

Алексей Текслер, аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор выразил благодарность за активную работу с регионами, в частности, за то, что федеральная Счетная палата предложила контрольно-счетной палате Челябинской области войти в состав пилотных региональных органов, на площадках которых проводятся стратегические сессии. При этом Дмитрий Зайцев отметил весомый вклад контрольно-счетной палаты Челябинской области в мониторинг выполнения национальных проектов.

Для повышения эффективности управления проектами Алексей Текслер принял решение о создании в аппарате губернатора и правительства нового подразделения – управления проектной деятельности, которое будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов.

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Алексей Текслер обсудил с аудитором Счетной палаты РФ реализацию нацпроектов в регионе

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Теги: Алексей Текслер, нацпроекты, Счетная палата РФ,



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