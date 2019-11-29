15 Сентября 2020
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Спорт Курганская область
Харламов (2013) | Фото: radiorus.ru

В Зауралье воспитанники хоккейного клуба написали "письмо в прошлое" нападающему ЦСКА Валерию Харламову

Шадринские юные хоккеисты написали "письмо в прошлое", которое адресовано легендарному советскому спортсмену Валерию Харламову.

Дети являются воспитанниками хоккейного клуба "Технокерамика". Таким письмом они отдали дань уважения своим тренерам, которые выдали им бесплатную спортивную форму, похожую на ту, в которой когда-то играли легенды советского спорта - Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и другие члены сборной СССР.

Как рассказали Накануне.RU в "Технокерамике", спортшкола работает при школе №8 города Шадринска.

"Первая партия комплектов формы уже закуплена, оставшуюся подвезут в декабре этого года. Пока хоккейный корт не работал, подростки тренировались в спортивном зале. Они повышали выносливость и работали над физической формой", - отметили в "Технокерамике".

Дети в письме рассказали, что рады приобретению новой формы и ждут подготовки ледовой арены к тренировкам.

"Мы гордимся возможностью носить хоккейную форму, схожую с той, в которой играли звезды советского хоккея. Шестьдесят мальчишек младшей, средней и старшей группы горды, что носят такую же форму, как и вы, Валерий Борисович", - говорится в тексте письма.

Корт при школе работает уже 12 лет. Всем необходимым маленьких спортсменов обеспечивает завод "Технокерамика".

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В Зауралье воспитанники хоккейного клуба написали "письмо в прошлое" нападающему ЦСКА Валерию Харламову

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Теги: Валерий Харламов, Технокерамика, хоккей, корт, форма



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