В Зауралье воспитанники хоккейного клуба написали "письмо в прошлое" нападающему ЦСКА Валерию Харламову

Шадринские юные хоккеисты написали "письмо в прошлое", которое адресовано легендарному советскому спортсмену Валерию Харламову.

Дети являются воспитанниками хоккейного клуба "Технокерамика". Таким письмом они отдали дань уважения своим тренерам, которые выдали им бесплатную спортивную форму, похожую на ту, в которой когда-то играли легенды советского спорта - Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и другие члены сборной СССР.

Как рассказали Накануне.RU в "Технокерамике", спортшкола работает при школе №8 города Шадринска.

"Первая партия комплектов формы уже закуплена, оставшуюся подвезут в декабре этого года. Пока хоккейный корт не работал, подростки тренировались в спортивном зале. Они повышали выносливость и работали над физической формой", - отметили в "Технокерамике".

Дети в письме рассказали, что рады приобретению новой формы и ждут подготовки ледовой арены к тренировкам.

"Мы гордимся возможностью носить хоккейную форму, схожую с той, в которой играли звезды советского хоккея. Шестьдесят мальчишек младшей, средней и старшей группы горды, что носят такую же форму, как и вы, Валерий Борисович", - говорится в тексте письма.



Корт при школе работает уже 12 лет. Всем необходимым маленьких спортсменов обеспечивает завод "Технокерамика".