На Южном Урале после вмешательства прокуратуры власти устранили последствия подтопления жилого дома ветерана труда

В Челябинской области после вмешательства прокуратуры устранено подтопление жилого дома ветерана труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, из-за прорыва трубы более месяца был подтоплен дом пенсионерки. По словам женщины, сотрудники УК выезжали на место и фиксировали прорыв, однако аварию не устранили. По данному факту прокуратурой была организована проверка.

"Имелось подтопление дома по причине аварии на участке подключения к старому магистральному водопроводу. Работниками обслуживающей организации совместно с администрацией Полетаевского сельского поселения осуществлены работы по обнаружению аварии на сетях водовода, а также его отключению", - рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры подтопление дома устранено. Орган местного самоуправления помог ветерану труда устранить последствия подтопления, засыпав во дворе домовладения углубления почвы, образовавшегося от застоя воды.