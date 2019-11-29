Михалков судится с Роспатентом из-за прав на образ святого Никиты Бесогона

Компания Никиты Михалкова ООО "Бесогон" судится с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Согласно карточке дела в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было подано в июле 2019 года. Дело постоянно дополняется новыми документами. Очередное заседание суда назначено на 15 января 2020 года.

В определении о назначении даты заседания судья сообщает: "С учетом необходимости предоставления дополнительного времени суду для поиска необходимого специалиста, подготовки и направления ему запроса, а также получения ответа от специалиста и ознакомления с ним лиц, участвующих в деле, судебная коллегия полагает возможным отложить судебное заседание на срок, превышающий один месяц". Судя по данным судебного дела, запросы направлены в РАГСИНХ, Амурский госуниверситет и Московскую духовную академию РПЦ.

По данным telegram-канала Mash, причиной судебного разбирательства стал отказ Роспатента зарегистрировать в качестве товарного знака Никиту Бесогона – раннехристианского мученика, которого Михалков почитает в качестве своего небесного покровителя.

Авторская передача режиссера называется "Бесогон ТВ", в качестве ее логотипа Михалков использует известное изображение Бесогона в виде бронзового образка XIX века.

Кадр из передачи "Бесогон ТВ"

По данным РИА Новости, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя - форму прямоугольника". Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон - мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд она хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Образ Никиты Бесогона

Роспатент, рассмотрев заявку "Бесогона", установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса – раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой – образ Святителя Николая Чудотворца, а на другой – Святого Никиты.